Aksaray\'da Sevgi Evlerindeki Çocuklar için Özel \'Zafer Uçuşu\'

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Aksaray'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Sevgi Evlerinde kalan çocuk ve gençler için özel 'Zafer Uçuşu' düzenlendi. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan 35 çocuk, sıcak hava balonuyla gerçekleştirilen uçuşta Türk bayrağı açarak şanlı zaferin 102. yıl dönümünü kutladı.

Uçuş, Kapadokya'nın eşsiz doğal güzelliklerine sahip Aksaray Ihlara Vadisi üzerinde gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü vadi, sıcak hava balonlarıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken önemli bir turizm merkezi olurken, balonlar Ihlara Vadisi'nin muhteşem manzarası eşliğinde Selime Katedrali, Hasan Dağı, Belisırma ve Yaprakhisar Peribacaları gibi doğal ve tarihi güzellikleri havadan izleme imkanı sunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Ulaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümüne özel olarak organize edilen anlamlı etkinliğe katılan çocukların ilk kez sıcak hava balonuna bindiklerini belirtti. Devlet koruması altındaki çocuklar Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun himayesinde düzenlenen uçuşta dev Türk bayraklarını açarak zafer coşkusunu havada yaşadı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan da yaptığı açıklamada özel uçuşun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamına anlam kattığını belirtti. Kapadokya'nın incisi olarak bilinen Ihlara Vadisi'nde bu tür uçuşların artarak devam ettiğini vurgulayan Doğan, zaferin 102. yıl dönümünde bu özel etkinliğin gurur verici olduğunu söyledi. - AKSARAY