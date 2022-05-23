AKUK eğitim kampı tamamlandı - Son Dakika
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AKUK eğitim kampı tamamlandı

23.05.2022 11:05
AKUK eğitim kampı tamamlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu (AKUK) Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tesislerindeki 10 günlük eğitim kampını tamamladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu (AKUK) Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tesislerindeki 10 günlük eğitim kampını tamamladı.

AKUK 2007 yılından bu yana Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde oluşturulan arama kurtarma topluluğu olarak hizmet veriyor. 2007 yılından bu yana da her yıl eğitim kampını Afyonkarahisar AFAD tesislerinde kampa giren ekip AFAD eğitim uzmanları tarafından arama kurtarma ve ilk yardım gibi konularda eğitime ve sınava tabi tutuluyor. Bu yılda 10 kişilik grup Afyonkarahisar AFAD'da eğitim aldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Dumlupınar Üniversitesi, Arama Kurtarma, Karahisar, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AKUK eğitim kampı tamamlandı - Son Dakika


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