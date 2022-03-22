Akülü araba evi yaktı - Son Dakika
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Akülü araba evi yaktı

22.03.2022 03:44
Akülü araba evi yaktı

Akülü araba evi yaktı Muğla'nın Milas ilçesinde bir ikamette yangın çıktı.

Akülü araba evi yaktı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde bir ikamette yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının şarjda takılı halde bulunan akülü arabadan çıktığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Yonca Sokak'ta yer alan bir sitedeki dairede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında ev sakinlerinin dışarıda olduğu belirtilirken, yangının ev içerisindeki prizde takılı olan akülü arabadan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durullurken yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

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Akülü araba evi yaktı Akülü araba evi yaktı Üçlü priz yangın çıkarttı, ev alevlere teslim oldu Üçlü priz yangın çıkarttı, ev alevlere teslim oldu

İtfaiye, Yangın, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akülü araba evi yaktı - Son Dakika


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