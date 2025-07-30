AKUT\'tan orman yangını şehitleri için mevlit programı

Eskişehir Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından orman şehitleri için mevlit programı düzenlendi.
Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde önceki hafta yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybeden şehitler unutulmuyor. AKUT tarafından ikindi namazı öncesi Çarşı Camii'nde düzenlenen programda, Mevlid-i Şerif okundu, şehitler için dualar edildi. Programa, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Anadolu Üniversitesi Arama Kurtarma (AUSAR) ekipleri de katıldı. - ESKİŞEHİR
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