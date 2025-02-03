Akyaka'da Kedi-Köpek Dostluğu

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Akyaka'da kedi ve köpeğin dostluğu

KARS - Akyaka'da insanların içini ısıtan dostluk kameralara yansıdı. Soğuk kış günlerinin hakim olduğu Akyaka'da, bir kedi ve köpeğin samimi arkadaşlığı görenleri şaşırttı.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kedinin köpekle uyuması anbe an kaydedildi. Vatandaş tarafından çekilen görüntülerde uyuyan köpeğe uzanarak uyuyan kedi yer alıyor. Genellikle anlaşamayan bu iki türün dostluğu, ise görenlerin ilgisini çekti.