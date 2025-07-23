Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş Yayla Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, yaylara çıkan vatandaşlarla bir araya geldi. Demirtaş, vatandaşlar çay içti sohbet etti.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş, beraberindeki Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ve ilçe Özel İdare ekiplerince yapılan yayla yollarını inceledi, yapılan yollar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Demirtaş, yapımı devam eden yayla yollarının biran evvel bitirilmesini istedi.

Daha sonra yaylalarda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Demirtaş, hem sorunları dinledi, sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Kaymakam Demirtaş ve beraberindekiler incelemelerin ardından yayladan ayrıldı. Demirtaş, yayla yollarının yapımında emeği geçen Özel İdare ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KARS