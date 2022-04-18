Akyazı'yı sokak sokak gezdiler - Son Dakika
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Akyazı'yı sokak sokak gezdiler

18.04.2022 13:07
Akyazı'yı sokak sokak gezdiler

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile birlikte ilçe teşkilatının programı çerçevesinde esnafla bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak, meclis üyeleri ve ilçe teşkilat mensuplarının da yer aldığı program Kredi Yurtlar Kurumu Akyazı Yurdu'ndaki iftar ile başladı. Uncuoğlu ve Soykan, yurtta kalan öğrencilerin iftar sofralarına konuk oldu. Program, iftarın ardından ilçedeki kahvehane ve esnafın ziyareti ile devam etti. Akyazı Belediyesi tarafından ilçe merkezinde gerçekleştirilen güzelleştirme çalışmalarını inceleyen Uncuoğlu, yapılan çalışmaların ilçenin gelişimine katkı sağladığını belirtti. Bilal Soykan ise "İlçe teşkilatımızın düzenlediği program çerçevesinde milletvekilimizle birlikte hemşerilerimizle bir araya geldik. Güler yüzleriyle bizleri ağırlayan tüm Akyazılı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Halkımızın talepleri, önerileri bizim için çok önemli. Her birini ayrı ayrı dinliyoruz. Onların her zaman yanlarındayız ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Akyazı'yı sokak sokak gezdiler
Akyazı'yı sokak sokak gezdiler
Akyazı'yı sokak sokak gezdiler

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Bilal Soykan, Hisarcık, Sakarya, Akyazı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akyazı'yı sokak sokak gezdiler - Son Dakika


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