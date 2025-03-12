Alaca'da Güvenlik Güçlerine İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Alaca'da Güvenlik Güçlerine İftar Programı Düzenlendi

Alaca\'da Güvenlik Güçlerine İftar Programı Düzenlendi

Alaca Kaymakamı Engin Tok ve Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle Battal Dede Parkı'nda iftar programında bir araya geldi. Kaymakam Tok, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

12.03.2025 10:01  Güncelleme: 10:03
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Alaca Kaymakamı Engin Tok ve Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle düzenlenen iftar programında buluştu.

Alaca Belediyesi tarafından Battal Dede Parkı'nda organize edilen iftar programına, İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy ve çok sayıda polis ve jandarma personeli katıldı.

Düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Engin Tok, güvenliğin sağlanmasında büyük bir özveriyle görev yapan polis ve jandarma personeline teşekkürlerini iletti. Tok, "Gecenin her saatinde görev başında olan güvenlik güçlerimize minnettarız. Onlar, ilçemizin huzur ve güvenliği için önemli bir görev üstleniyorlar" dedi.

Belediye Başkanı Şerif Arslan ise, "Hepiniz canı pahasına görev yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi korusun, ayaklarına taş değdirmesin. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Son Dakika

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