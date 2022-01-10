Alanya'da evsiz vatandaşlara sıcak yuva - Son Dakika

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce, gerek vatandaşların ihbarı gerekse ekiplerin tespitleri doğrultusunda kış mevsiminde sokakta kaldığı belirlenen vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.

Alanya Belediyesi, sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşlara sahip çıkıyor. Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi koordinesinde oluşturulan ekiplerce, sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar tespit edilerek sıcak yuva ihtiyaçları gideriliyor. Sokakta yaşadığı tespit edilen evsiz vatandaşlar, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince anlaşmalı otellere yerleştirilerek takibi yapılıyor.

"52 evsiz vatandaşın geçici barınma ihtiyacı giderildi"

Alanya Belediyesi, soğuk kış aylarının başlamasıyla birlikte harekete geçerek, evsiz vatandaşların barınma ihtiyacını gidermeye devam ediyor. Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi, 2021 yılında 52 evsiz vatandaşa geçici barınma hizmeti sağlarken, 144 evsiz kişinin de ulaşım masraflarını karşılayarak memleketlerine gönderdiği belirtti.

"Görenler çözüm hattımıza bildirebilirler"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, "Soğuk kış gecelerinde sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşlarımızı görenler, Çözüm Masası'ndan ya da Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müze direkt müracaatla onlara yardımcı olabilirler" dedi. - ANTALYA