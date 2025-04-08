Alanya'da Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası - Son Dakika
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Yerel

Alanya'da Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası

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Özel spor salonunda otizmli çocuğa yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.

08.04.2025 15:43
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Alanya'da özel spor salonunda otizmli çocuğa şiddet iddiası

5 ay sonra görüntüler sosyal medyada ortaya çıktı, izleyenler tepki gösterdi

Olayla ilgili Alanya İlçe Spor Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, Rus uyruklu otizmli özel çocuklara hizmet veren özel spor salonunda spor eğitmeninin, otizmli çocuğu azarlayarak tokat attığı iddiasıyla sosyal medyada yayınlanan görüntüleri tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz Aralık ayında olduğu öğrenilen olay, Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde hizmet veren özel spor salonunda yaşandı. İddiaya göre, Rus uyruklu otizmli çocuk, spor salonunda görevli olduğu öğrenilen A. M. tarafından sözlü ve fiziki şiddet eğilimine maruz kaldı. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada hızla yayılmasının ardından spor salonuna, Alanya İlçe Spor Müdürlüğü görevlileri tarafından inceleme başlatıldı.

(RK-SM-BA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası - Son Dakika

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