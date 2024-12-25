Alaşehir\'de Araç Yangını: 2 Ölü

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Hareket halindeki araç alev aldı: 2 ölü

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alması sonucu araç içindeki 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Alaşehir'de oturan Süleyman Dündar yönetimindeki otomobil Alaşehir'den Salihli yönüne giderken, saat 07.00 sıralarında bir anda alev aldı. Otomobilde bulunan Süleyman Dündar ve eşi Emine Dündar olay yerinde hayatlarını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin araç yangınını söndürmesinin ardından yaşlı çiftin cenazeleri araç içinden çıkarılarak Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.