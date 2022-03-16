Albay Bostancı'dan İHA'ya ziyaret - Son Dakika
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Albay Bostancı'dan İHA'ya ziyaret

16.03.2022 14:14
Albay Bostancı'dan İHA'ya ziyaret

Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, İhlas Haber Ajansı muhabiri Nurhan İçmez'e iade-i ziyarette bulundu.

Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, İhlas Haber Ajansı muhabiri Nurhan İçmez'e iade-i ziyarette bulundu.

İhlas Haber Ajansı Tokat Bürosunu ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, İHA'nın Tokat bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette İçmez, İHA'nın çalışmaları ile ilgili Albay Bostancı'ya bilgi aktardı. Albay Bostancı ise Jandarma Teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 182 yıldır gece gündüz görev yaptığını kaydetti. Tokat'ta konuşlu bulunan Jandarma Komandolarının gerek yurt içi gerek yurt dışında önemli görevler icra ettiğini belirten Bostancı, birinci öncelikli görevlerinin halkın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti. - TOKAT

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İhlas Haber Ajansı, Bostancı, Tokat, Albay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Albay Bostancı'dan İHA'ya ziyaret - Son Dakika


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