Alerji Yüzünden Çiçekçiliği Bırakıyor - Son Dakika
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Alerji Yüzünden Çiçekçiliği Bırakıyor

Alerji Yüzünden Çiçekçiliği Bırakıyor

Mevlüt Kovan, yeşil bitkilere alerjisi olduğu için 25 yıllık mesleğini bırakmayı düşünüyor.

11.03.2025 14:01
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Ordu'da bir süre önce yaptırdığı test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisinin olduğunu öğrenen Mevlüt Kovan, çok sevdiği ve 25 yıldır yaptığı mesleğini sağlığını bozduğu için bırakmayı düşünüyor.

Altınordu ilçesinde çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan (42), Kovid-19 salgını sürecinde tedavi gördü, yakın bir tarihte de domuz gribine yakalandı. Kuvan, sağlık problemleri nedeniyle özel bir hastaneye gittiğinde doktorun tavsiyesi üzerine alerji testi yaptırdı.

Test sonucu 25 yıllık mesleğine alerjisi olduğu ortaya çıktı

Yapılan test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisi olduğu belirlenen Kuvan, sonuca inanamayınca yeniden test yaptırdı ancak sonuç değişmedi. Kuvan, 25 yıllık mesleğine alerjisi olduğunu ve sağlığını bozduğunu, iş yerinde sürekli olarak yaşadığı baş ağrısı ve uykusuzluğun bundan kaynaklandığını anladı.

"25 yıl verdiğim meslek bana zarar veriyor, yeni bir meslek arayışındayım"

25 yılını verdiği mesleğini alerjisi olduğu için bırakmak zorunda kalacağını aktaran ve bu nedenle yeni bir iş arayışında olduğuna dikkat çeken Kuvan, "23 Eylül 2024 yılında bir alerji testi yaptırdıktan sonra çiçekçilik hayatı bana hastalıklar getirdi, mesleğimin beni hasta yaptığını öğrendim. Bu hayatımdaki en ilginç olaylardan bir tanesiydi. 25 yılımı vermiş olduğum mesleğin ciğerlerime ve bana zarar verdiğini öğrendim. Bununla birlikte psikolojik sorunlar ve yeni bir meslek arayışına başladım" dedi.

"Mesleğim çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor"

Alerjinin kendisinde uykusuzluk başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara neden olduğunu kaydeden Kuvan, "Oksijen ve karbondioksit verdiği için bir hayli sorun yaşıyorum, sürekli hastaneye gitmek zorunda kalıyorum, ilca kullanıyorum, bu nedenle de mesleğini bırakmak istiyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alerji Yüzünden Çiçekçiliği Bırakıyor - Son Dakika

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