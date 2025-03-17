Alev Alatlı\'nın Düşünceleri İle Bize Yön Veren Metinler Programı Başladı

Alev Alatlı'nın Türk düşünce anlayışlarına değindiği ve başarıyla liderlik ettiği 'Bize Yön Veren Metinler' eserlerinin ele alındığı program başladı. Ünlü siyaset bilimci Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Ömür Ceylan'ın sunuculuğunu üstlendiği programın ilk konuğu oldu. Öğün, bu eserin genç nesillere ilham kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, programda Alev Alatlı ile uzun yıllara dayanan dostluklarını anlatarak, Alatlı'nın Türk toplumunun tarihi ve kültürel eğitimini anlamaya yönelik küresel önemini vurguladı. 'Bize Yön Veren Metinler' eserinin, farklı medeniyetlerin düşüncelerinin mirasını Türk okuyucularla buluşturarak ufuk açıcı bir rol üstlendiğini belirten Öğün, bu eserin genç nesillere ilham kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti. Alatlı'nın, bu eserlerle farklı medeniyetlerin entelektüel mirasını Türk okuyucularla buluşturduğunu vurgulayan Öğün, Alatlı'nın düşünce gelişiminin anlaşılması ve yorumlanması için benzersiz bir kaynak sunduğunu, Batı ve Doğu'nun fikir dünyasının değişimini ele alan bu metinlerin, felsefeden hukuka, bilimden siyasete kadar geniş bir perspektifte insanlığın gelişim konusundaki takipçisi olduğunu belirtti. Türk siyasetinin bilimi ve modernleşmesi üzerine yaptığı değerlendirmelerle dikkat çeken Öğün, Alatlı'nın metinler aracılığıyla eleştirel bakış açısının şu anda hayatta kaldığını ve onun bakış açısını koruduğunu vurguladı.

'Bize Yön Veren Metinler' programı, Alev Alatlı'nın anısını yaşatırken, onun düşünce tarzını ve yeni perspektifler sunmayı amaçlıyor. Programın ilerleyen haftalarda da Türk düşüncesine yön veren isimleri ağırlamaya devam edeceği belirtildi. - NEVŞEHİR