Alevi Aydınları İstişare Meclisi, 31 Ekim'de Ankara'da çalıştay düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alevi Aydınları İstişare Meclisi, 31 Ekim'de Ankara'da çalıştay düzenleyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alevi Aydınları İstişare Meclisi, 31 Ekim\'de Ankara\'da çalıştay düzenleyecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alevi Aydınları İstişare Meclisi, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Ankara’da Mülkiyeliler Birliği’nde bir çalıştay düzenleyecek. Araştırmacı-Yazar Mesut Özcan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak çalıştay, dört oturumun ardından sonuç bildirgesiyle sona erecek.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - "Alevi Aydınlar", 31 Ağustas'ta yayımladıkları "Alevi Aydınlar Bildirgesi"nin ardından geniş katılımlı çalıştay düzenleyecek.

"Alevi Aydınlar", 31 Ağustos 2026 tarihinde yayımladıkları "Alevi Aydınlar Bildirgesi" ile Yavuz Sultan Selim-İdris-i Bitlisi ittifakının model olarak sunulmasına itiraz edilmesi kamuoyunda değişik tepkilere neden olmuştu.

Alevi Aydınları İstişare Meclisi tarafından organize edilen çalıştay, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Ankara'da Mülkiyeliler Birliği'nde yapılacak. Araştırmacı-Yazar Mesut Özcan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak olan çalıştay, dört ana oturum halinde gerçekleşecek. "Alevilerin Hukuki Statüsü", "Aleviler ve Güvenlik Kaygısı", "Alevilerin Tarihsel Hafızası" ve "Aleviler ve Gelecek" başlıklarında oturumlar düzenlenecek. Çalıştay, aynı gün sonuç bildirgesi  açıklanmasıyla sona erecek.

Kaynak: ANKA
Kültür SanatMesut ÖzcanCumartesiPolitikaAnkaraGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
Kış erken geldi Ankara’ya mevsimin ilk karı düştü Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Dünya bu skandalı konuşuyor Arap prensesin cezası belli oldu Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan “felaket“ olarak nitelendirmişti Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan "felaket" olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
11:48
Galatasaray’da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi
Galatasaray'da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
11:32
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
11:17
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
11:12
Sen ne yaptın Iheanacho Metin Oktay’ın 64 yıllık rekorunu kırdı
Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı
10:52
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
10:29
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
10:10
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 13:21:55. #7.13#
SON DAKİKA: Alevi Aydınları İstişare Meclisi, 31 Ekim'de Ankara'da çalıştay düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei