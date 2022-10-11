ALGC'de ilk kongre heyecanı yaşandı - Son Dakika
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ALGC'de ilk kongre heyecanı yaşandı

11.10.2022 15:34
ALGC'de ilk kongre heyecanı yaşandı

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) ilk Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) ilk Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Kurucu Başkan Ferit Kesen, başkan seçildi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) gerçekleştirilen genel kurul, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Kurucu Başkan Ferit Kesen, "Şu an itibarıyla 52 asil üyemizden 42'si burada ve çoğunluğu sağlamış bulunuyoruz. Faaliyet raporumuzu hazırladığımız slayt ile takdim edeceğiz. Herkese katılımından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Genel kurulda divan başkanı oy birliği ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim seçildi. Genel kurul, faaliyet raporunun okunması, yönetimin belirlenmesi, dilek ve temenniler ile sona erdi. Oylamanın ardından onursal başkan seçilen KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'e çiçek ve plaket takdim edilirken, ALGC'nin üst kurul olarak KGK'ya bağlanmasına oybirliği ile karar verildi.

İlk kez genel kurul yapılan ALGC'nin yönetim kurulunda asil olarak Mesut İlhan, Teoman Eriş, Zeliha Öner, Mehmet Ali Parmaksız, Kübra Kaş, Ramazan Kurnaz, Engin Anak, Geylani Topaloğlu, Meryem Kanberoğlu ve Vildan Rende yer aldı. Yönetim Kurulu yedek listesinde ise Cemali Aygır, Fatma Erdem, Bircan Subaşı, Gülşah Anak, Fuat Kantarcı, Hilmi Çınar, Habip Şanlı, Beyza Sargın, Hakan Şimşek, Uğur Kanberoğlu, Onur Kurulunda ise Mehmet Ali Dim, Oğuz Korum ve Selçuk Öztürk bulunuyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Alanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ALGC'de ilk kongre heyecanı yaşandı - Son Dakika

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