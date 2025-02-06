Ali Erbaş'tan Deprem Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ali Erbaş'tan Deprem Mesajı

Diyanet Başkanı Erbaş, depremde vefat edenleri anarak başsağlığı diledi ve dayanışma vurguladı.

06.02.2025 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Vefat eden vatandaşlarımızı rahmet ve özlemle anıyor, kederli ailelerine ve aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda büyük afetin yaralarını ilk günden bu yana devlet-millet el ele büyük bir dayanışmayla sarmaya çalıştıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"11 ilimizin doğrudan etkilendiği ve 81 ilimizin her köşesinde acısının yaşandığı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin seneidevriyesinde depremin hüznünü halen yüreğimizde hissediyor, acısını paylaşıyorum. Vefat eden vatandaşlarımızı rahmet ve özlemle anıyor, kederli ailelerine ve aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Tarifi mümkün olmayan acıların yaşandığı ve 'asrın felaketi' olarak kayıtlara geçen bu büyük afetin yaralarını ilk günden bu yana devlet-millet el ele büyük bir dayanışmayla sarmaya çalıştık, bugün de aynı gayret ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yüce Rabbimiz böylesine derin acıları yaşadığımız afet ve musibetlerden aziz milletimizi ve tüm insanlığı muhafaza eylesin. Başta depremden etkilenen vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize sağlıklı bir ömür diliyor, dayanışma ruhumuzun her daim kuvvetli olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Ali Erbaş, Politika, Deprem, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ali Erbaş'tan Deprem Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 04:52:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Erbaş'tan Deprem Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.