Ali Erbaş'tan Deprem Mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Vefat eden vatandaşlarımızı rahmet ve özlemle anıyor, kederli ailelerine ve aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda büyük afetin yaralarını ilk günden bu yana devlet-millet el ele büyük bir dayanışmayla sarmaya çalıştıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"11 ilimizin doğrudan etkilendiği ve 81 ilimizin her köşesinde acısının yaşandığı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin seneidevriyesinde depremin hüznünü halen yüreğimizde hissediyor, acısını paylaşıyorum. Vefat eden vatandaşlarımızı rahmet ve özlemle anıyor, kederli ailelerine ve aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Tarifi mümkün olmayan acıların yaşandığı ve 'asrın felaketi' olarak kayıtlara geçen bu büyük afetin yaralarını ilk günden bu yana devlet-millet el ele büyük bir dayanışmayla sarmaya çalıştık, bugün de aynı gayret ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yüce Rabbimiz böylesine derin acıları yaşadığımız afet ve musibetlerden aziz milletimizi ve tüm insanlığı muhafaza eylesin. Başta depremden etkilenen vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize sağlıklı bir ömür diliyor, dayanışma ruhumuzun her daim kuvvetli olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." - ANKARA