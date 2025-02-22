Ali Erbaş'tan Din Eğitimi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ali Erbaş'tan Din Eğitimi Vurgusu

Ali Erbaş\'tan Din Eğitimi Vurgusu

Diyanet Başkanı Erbaş, din eğitiminde insan yetiştirmenin sorumluluğunu vurguladı.

22.02.2025 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnsan yetiştirmek sarraf hassasiyeti gerektirir. Muhatabınız toplumun manevi hayatına rehberlik edecek kimseler ve verdiğiniz eğitim de din eğitimi olunca sorumluluğumuz daha da ağır oluyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından dini ihtisas merkezi yönetici ve eğitim görevlileri için düzenlenen "15. Eğitim Görevlileri Semineri"ne katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda yapılan programın açılışında konuşan Erbaş, İslam medeniyetinin oluşumunda en önemli ayaklarından birincisinin ilmi faaliyetler olduğunu belirtti.

"Peygamber varisliği ünvanını bütün hocalarımızın gönlüne yerleştirmemiz lazım"

Erbaş, din görevlilerinin vazife şuuru ve aidiyet bilincine önem vermesi gerektiğini belirterek, "Bilgi olur ama şuur olmaz. Peygamber varisi olduğunun farkında değildir. Peygamber varisliği ünvanını bizim bütün hocalarımızın zihinlerine, gönüllerine yerleştirmemiz lazım" ifadesini kullandı.

"Hizmetlerimizin kalitesi ve niteliği her geçen gün artıyor"

İslam'ın hakikatlerini sadece camilerde değil üniversite yurtlarında, cezaevlerinde, hastanelerde, sevgi evlerinde, gençlik merkezlerinde insanlarla buluşturmaya çalıştıklarına dikkati çeken Erbaş, "Basılı ve görsel yayınlarımızla milletimizin her ferdine, ülkemizin her hanesine, dinimizin evrensel mesajını ulaştırmaya çalışıyoruz. Hizmetlerimizin kalitesi ve niteliği her geçen gün artarken hizmet alanımız da genişlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Diyanet Akademisinin kurulmasından bu yana ilk mezunlarını 2024 yılında verdiklerini hatırlatarak, eğitim görevlilerine şunları kaydetti:

"Cenab-ı Hak bundan sonraki süreçlerde de iyi talebe yetiştirmeyi, görevlilerimizi daha donanımlı ve nitelikli bir şekilde yetiştirmeyi hepinize nasip eylesin. İşte bu noktada siz değerli eğitim görevlilerimize çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Akademi bünyesindeki eğitim merkezlerimizde sizlerin üstün gayretleriyle dini kaynaklara doğrudan başvurabilen hocalar yetiştirilecek inşallah. Sizler sayesinde zamanın ruhunu ve çağın meselelerini doğru kavrayıp çözüm üretebilen manevi rehberler yetişecek. Görev yaptığı yerde din hizmetini en güzel şekilde yerine getirebilecek niteliğe sahip kadrolar yetiştirilecek."

"İnsan yetiştirmek sarraf hassasiyeti gerektirir"

Eğitimin sadece bilgi aktarımından ibaret olmadığını aktaran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bilgiden ve eğitimden maksat insana bir duruş ve istikamet kazandırmaktır. Hayata, ahlaka, insanlık için faydaya dönüşmeyen bilgi sahibinin omuzlarında anlamsız bir yükten başka bir şey değildir. Sizin mesleğinizin odağında insan var. İnsan yetiştirmek sarraf hassasiyeti gerektirir. Muhatabınız toplumun manevi hayatına rehberlik edecek kimseler ve verdiğiniz eğitim de din eğitimi olunca sorumluluğumuz daha da ağır oluyor. Bu bilinçle hareket ederek; ilkeli, tutarlı ve dengeli bir metot benimsemeniz son derece önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ali Erbaş, ankara, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ali Erbaş'tan Din Eğitimi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 İddia bomba Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK’da İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da
22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:32:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Erbaş'tan Din Eğitimi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.