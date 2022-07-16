Aliağa'da 15 Temmuz programı - Son Dakika
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Aliağa'da 15 Temmuz programı

16.07.2022 11:39
Aliağa'da 15 Temmuz programı

Aliağa'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma programı düzenlendi.

Aliağa'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma programı düzenlendi.

Aliağa Kaymakamlığı tarafından organize edilen ve sabah saatlerinde Aliağa Kabristanlığında bulunan şehitlik ziyaretiyle başlayan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı, Demokrasi Meydanında geniş katılımlı anma programıyla devam etti.

Demokrasi Meydanındaki anma programına Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, şehit aileleri, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, daire amirleri, siyasi parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programı ilçe müftülüğü tarafından görevlendirilen müezzinlerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda konuşan Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, 15 Temmuz'un bir milletin destan yazdığı tarih olduğunu belirterek, "15 Temmuz, demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainlerine karşı şahlanışın bir ifadesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaymakam Ömer Karaman'ın konuşmasının ardından Aliağa Engelsiz Mehteran Takımının zafer marşlarına katılımcılar ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti. Öğrenciler tarafından okunan 15 Temmuz şiirleri ise vatandaşlardan alkış aldı.

Vatandaşlara çeşitli ikramların yapıldığı programda 15 Temmuz gecesini konu alan video gösterimleri izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Kur'an ve ilahilerin okunduğu program 00.13'te sela okunması ve İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun öncülüğünde hep birlikte yapılan duayla son buldu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Aliağa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aliağa'da 15 Temmuz programı - Son Dakika

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