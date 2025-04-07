Alkollü Sürücü Bariyerlere Çarptı

Bariyerlere çarpan alkollü sürücü yaralandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada alkollü sürücü yaralandı.
Kaza, gece yarısı Çorlu - Ergene çevre yolu üzeri Hatip Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karatepe istikametine seyreden A.T. idaresindeki 59 AGM 843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu.
Kaza sonrası yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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