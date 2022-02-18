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Almanya'da kasırga alarmı - Son Dakika

Almanya'da kasırga alarmı

18.02.2022 15:26
Almanya'da kasırga alarmı

Almanya'da dün etkili olan Ylenia kasırgasının ardından Alman Hava Servisi (DWD) Cumartesi gecesi Almanya'nın Kuzey Denizi kıyılarına ulaşması beklenen ve saatte 170 kilometre hıza ulaşan kasırgaya karşı uyardı.

Almanya'da dün etkili olan Ylenia kasırgasının ardından Alman Hava Servisi (DWD) Cumartesi gecesi Almanya'nın Kuzey Denizi kıyılarına ulaşması beklenen ve saatte 170 kilometre hıza ulaşan kasırgaya karşı uyardı.

Almanya'da 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Ylenia kasırgasının ardından yetkililer, beklenen kasırga için alarma geçti. Yetkililer, fırtına beraberinde karla karışık yağmur beklediklerini belirtirken, kasırga nedeniyle ağaçların devrilme ve çatıların uçma tehlikesine karşı halkın dikkatli olması çağrısı yapıldı. Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) beklenen kasırga nedeniyle birçok bölgeye demir yolu taşımacılığı yapılamayacağını bildirerek, seyahat edecek vatandaşların seyahatlerini erteleme çağrısında bulundu. Hükümet, fırtına nedeniyle kuzey Almanya ve Kuzey Ren- Vestfalya'nın bazı bölgelerinde de bölgesel taşımacılığı kademeli olarak durdurduğunu açıkladı. Ülkede, kasırga nedeniyle okullar tatil edilerek, bazı eyaletlerde cenaze merasimlerinin de yapılmayacağı belirtildi. Alman Meteorolog Dominik Jung, gelmesi beklenen kasırga için, "Son yılların en güçlü fırtınası olacak gibi" dedi.

Fırtınanın, Almanya'nın ardından Hollanda ve Fransa'yı da etkisi altına alacağı, sahillerde dalga yüksekliğinin 5 metreyi bulacağı açıklandı. - OFFENBACH

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Kuzey Denizi, Cumartesi, Almanya, Alman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Almanya'da kasırga alarmı - Son Dakika


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