Almanya'da kredi kartı ile ödemelerde sıkıntı yaşanıyor - Son Dakika
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Almanya'da kredi kartı ile ödemelerde sıkıntı yaşanıyor

27.05.2022 22:28
Almanya'da kredi kartı ile ödemelerde sıkıntı yaşanıyor

Almanya'da 4 gün önce başlayan banka ve kredi kartlarıyla ödeme sorunu devam ediyor.

Almanya'da 4 gün önce başlayan banka ve kredi kartlarıyla ödeme sorunu devam ediyor.

Almanya genelinde çok sayıda market ve satış mağazasında kartla ödeme yapılamadığı için sadece nakit para ile ödeme yapılabiliyor. Ülkede salı gününden bu yana yaşanan sorunun bir yazılım hatası nedeniyle yaşandığı ifade ediliyor. Ödeme hizmeti sağlayıcısı Payone daha önce yaptığı açıklamada, "Diğer şebeke operatörleri gibi şu anda üretici Verifone'dan H5000 kartlı ödeme terminalleriyle yapılan işlemlerin işlenmesi konusunda ülke çapında önemli kısıtlamalar yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ALDİ, Edeka gibi ülkenin önemli mağaza zincirleri de müşterilerine şubelerinde kartla ödemelerde sıkıntı yaşanabileceğini duyurdu. Diğer bazı market ve mağazalar ise hiçbir sorun yaşamadan dijital alışverişe devam ediyor.

Alman bankacılık sektörü adına açıklama yapan Alman Bankalar Birliği, işlem dışı olan terminallerin Almanya'da kullanılan tüm cihazların yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğunu bildirdi. Şebeke operatörleri ve teknik servis sağlayıcılar, sorunu giderme konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Almanya genelinde faaliyet gösteren Türk marketler ve işletmeleri de kısmen aynı sorunla karşı karşıya kaldı. Berlin'de bulunan International Market, 4 gündür kartlı ödeme servisi sunamıyor. Kasa bölümünde "Kartla ödeme almıyoruz" bilgilendirmesi yapmak zorunda kalan Türk marketi yetkilileri, müşterilerin bu durumdan çok hoşnut olmadığını belirtti. Market çalışanı Hacer Dişli, "Hemen hemen her 2-3 müşterimizden biri kartla ödeme yapmak istiyor. Ama ne yazık ki olmuyor. Ana sistemde bir sorun var. Ne zaman düzelir onu da bilmiyoruz" dedi.

"Müşteriler sinirleniyor"

Bazı müşterilerin kartla ödeme yapamayınca sinirlendiğini söyleyen Dişli, "Aslında haklılar, kartla ödeme diye alışılmış bir durum var. Şimdi iptal olunca sinirleniyorlar. Yanlarında yerine göre para olmayabiliyor. Para almak için evlerine veya bankalarına gidiyorlar. Hatta daha ileri gidip, almak istediği eşyaları önümüze fırlatıp gidenler de oluyor. Yetkili servisleri arıyoruz, ama kayıtta 'sabırlı olun' deniyor. Ama 3-4 gün oldu ve hala bir ilerleme yok. Bu durumdan hiç kimse de memnun değil" şeklinde konuştu.

Berlin'de faaliyet gösteren İstanbul Market yetkilileri ise sorundan etkilenmediklerini, kartla ödeme almaya devam ettiklerini açıkladı. - BERLİN

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Kaynak: İHA

Almanya, Market, Banka, Kredi, Yerel, Son Dakika

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