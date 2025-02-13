Almanya'da Tren İptalleri Dört Kat Arttı

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Almanya'da son 5 yılda grev ve alt yapı sorunları gibi nedenlerle iptal edilen uzun mesafeli tren seferlerinin sayısı 4 katına çıktı. Ülkede, 2024'te 13 bin 600'den fazla tren seferi iptal oldu.

Almanya'da Federal Ulaştırma Bakanlığı'nın Yeşiller Partisi Milletvekili Matthias Gastel'in soru önergesine yönelik cevabında tren seferlerindeki iptallere ilişkin veriler yer aldı. Bakanlık verilerine göre ülkede 2019'dan 2024'e kadar iptal edilen uzun mesafeli tren seferlerinin oranı yüzde 1'den yüzde 4'e çıktı. İptallerin ana sebebinin ise ülke genelindeki grevler ve altyapının bozulması gibi dış etkenler olduğu belirtildi. Bölgesel taşımacılıkta ise geçtiğimiz yıl iptal edilen tren seferlerinin oranı yüzde 5 oldu.

Alman Meclisinde Hür Demokrat Parti Milletvekili Torsten Herbst de uzun mesafeli ulaşımdaki tren seferlerinin iptaline ilişkin soru önergesi verdi. Federal Ulaştırma Bakanlığı, soru önergesine verdiği cevapta, sadece geçtiğimiz yıl 13 bin 600'den fazla seferin iptal edildiğini bildirdi. Bakanlık, iptallere gerekçe olarak çalışanları temsil eden Alman Makinistler Sendikası (GDL) ile en büyük işveren olan Alman Demiryolları arasındaki ücret anlaşmazlığını gösterdi. Bakanlığa göre, Ocak 2024'teki iptallerin neredeyse yarısı grevler nedeniyle gerçekleşti.

Alman demiryolları operatörü, son yıllardaki bakım ve yatırım eksikliğinin sorunlara yol açtığı ve taşıma kapasitesini sınırlandırdığı gerekçesiyle Alman hükümetine, demiryollarına kapsamlı yatırımlar yapması için çağrıda bulunuyor. - BERLİN