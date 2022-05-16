Altıeylül'de sevgiye engel yok - Son Dakika
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Altıeylül'de sevgiye engel yok

16.05.2022 22:32
Altıeylül'de sevgiye engel yok

Altıeylül Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri nedeniyle Konakpınar Mahallesi'nde güzel bir doğa etkinliği gerçekleştirdi.

Altıeylül Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri nedeniyle Konakpınar Mahallesi'nde güzel bir doğa etkinliği gerçekleştirdi.

Toplumun her kesimi için özenle projeler ve etkinlikler düzenleyen Altıeylül Belediyesi gençlere, çocuklara ve kadınlara yönelik faaliyetleri ile Altıeylül'ün gülen yüzü olmaya devam ederken Konakpınar Mahallesi'nde Altıeylül Belediyesi'nce yürütülen faaliyetlere ev sahipliği yapan Konakpınar Gençlik Merkezi'nin hafta sonu çok özel misafirleri vardı. Özellikle gençlere yönelik doğa yürüyüşlerinin ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Gençlik Merkezi sadece gençlere değil Altıeylül'e misafir olan herkese ev sahipliği yapıyor. Daha önce Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali sanatçılarını ağırlayan Konakpınar Gençlik Merkezi'ne sanatçılar hayran kalmış, gerçekleştirilen röportajlarda ve kendi sosyal medya hesaplarında da bunu dile getirerek Altıeylül Belediyesi'nin hizmetlerine hayran kaldıklarını söylemişlerdi. Konakpınar Mahallesi'nde bulunan Konakpınar Gençlik Merkezi'nin son konukları ise 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerinde engelsiz yaşamın temsilcileri oldu.

Başkan Avcı "Yarınların engelini kaldırmak hepimizin elinde"

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nce organize edilen ve kent konseyi eşliğinde engelli vatandaşlar ile birlikte gerçekleştirilen doğa etkinliğine vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Engelli vatandaşların ve ailelerinin misafir olduğu Konakpınar Gençlik Merkezi'nde doyasıya eğlenen misafirler, şarkılar ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği organizasyondan mutlu bir şekilde ayrıldılar. Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde ve organize edilmesinde başrol oynayan, aynı zamanda etkinliğe katılarak engelsiz yaşamın temsilcilerini yalnız bırakmayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Bugün güzel bir günde ve güzel bir havada engelsiz yaşamın temsilcileri olan vatandaşlarımız ile Konakpınar Mahallemiz'de bulunan gençlik merkezimizde bir araya geldik. Geçekleştirdiğimiz bu güzel doğa etkinliğinde gülen yüzlerin sebebi olmanın mutluluğunu yaşadığımızı söylemek istiyorum. Her insanın engelli adayı olduğu bir dünyada yarınların engelini kaldırmak hepimizin elinde ve bizler de Altıeylül Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi. - BALIKESİR

Altıeylül'de sevgiye engel yok
Altıeylül'de sevgiye engel yok
Altıeylül'de sevgiye engel yok
Altıeylül'de sevgiye engel yok
Altıeylül'de sevgiye engel yok
Altıeylül'de sevgiye engel yok
Altıeylül'de sevgiye engel yok
Altıeylül'de sevgiye engel yok
Altıeylül'de sevgiye engel yok
Altıeylül'de sevgiye engel yok
Altıeylül'de sevgiye engel yok
Altıeylül'de sevgiye engel yok
Altıeylül'de sevgiye engel yok
Altıeylül'de sevgiye engel yok

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Engelliler Haftası, Engelli, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altıeylül'de sevgiye engel yok - Son Dakika


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