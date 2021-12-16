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Altındağlı çocuklara sıcacık hediye - Son Dakika

Altındağlı çocuklara sıcacık hediye

16.12.2021 09:20
Altındağlı çocuklara sıcacık hediye

Kış mevsiminin gelmesiyle beraber harekete geçen Altındağ Belediyesi, ihtiyaç sahibi bin 500 çocuğa kışlık bot, mont ve kaban hediye etti.

Kış mevsiminin gelmesiyle beraber harekete geçen Altındağ Belediyesi, ihtiyaç sahibi bin 500 çocuğa kışlık bot, mont ve kaban hediye etti.

"Altındağ'da hiçbir çocuk üşümesin" sloganıyla yola çıkan Altındağ Belediyesi, çocukların kışı sıcacık geçirmesi için kolları sıvadı. Altındağlı bin 500 çocuğa kışlık bot, mont ve kaban hediye edildi. Kışlık giyeceklerin yanında bir de temizlik seti verdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Çocukların yüzü güldüyse ne mutlu bize" dedi.

Altındağ'ın çocukların gülen yüzüyle güzelleştiğini sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Çocuklarımız mutlu ise biz de mutluyuz. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye değer. Bir çocuğun mutluluğu, sevinci bizlerin yaşam kaynağı. Bu nedenle en çok çocuklarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Belediyemizden sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerimizin bin 500 evladına kışlık bot, kaban ve mont hediye ettik. Bir de yanına temizlik seti ekledik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağlı çocuklara sıcacık hediye
Altındağlı çocuklara sıcacık hediye

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altındağlı çocuklara sıcacık hediye - Son Dakika


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