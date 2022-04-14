Altınova Meclisi, birlikte oruç açtı - Son Dakika
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Altınova Meclisi, birlikte oruç açtı

14.04.2022 09:55
Altınova Meclisi, birlikte oruç açtı

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye meclis üyeleri ve aileleriyle birlikte iftar açtı.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye meclis üyeleri ve aileleriyle birlikte iftar açtı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, belediye meclis üyeleri ve aileleriyle birlikte iftar açtı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Onur Restoranda belediye meclis üyeleri ve aileleriyle birlikte iftar açtı. Oldukça samimi bir ortamda gerçeklesen iftarda, Başkan Dr. Metin Oral ve esi Yasemin Oral, misafirleriyle yakından ilgilendiler.

Belediye Meclis üyeleri ve belediye personelinin özveriyle çalışarak ilçenin kalkınmasında büyük emeklerinin bulunduğunu söyleyen Başkan Oral, "İlçemiz adına hepinize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak daha birçok projelere birlikte imza atacağız" dedi. - YALOVA

Altınova Meclisi, birlikte oruç açtı

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Metin Oral, Oral Onur, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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