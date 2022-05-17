Altıntaş'ta yağmur duası - Son Dakika
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Altıntaş'ta yağmur duası

17.05.2022 09:58
Altıntaş'ta yağmur duası

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafertepe Çalköy'deki Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'nde yağmur duası yapıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafertepe Çalköy'deki Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'nde yağmur duası yapıldı.

Öğle namazı sonrası cemaat, tekbirler eşliğinde Şekip Efendi Şehitliğine yürüdü. Şehitlikte İmam-Hatip Fatih Alp Arslan Özen'in okuduğu Kur'an tilaveti sonrası İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş kısa bir konuşma yaptı ve ardından istiska (yağmur) duası yaptı.

Zafertepe Çalköy Camii Derneği tarafından düzenlenen programa, Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İlçe Müftüsü Muammer Borlu, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Dua sonrası tüm vatandaşlara ikramda bulunuldu. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta yağmur duası
Altıntaş'ta yağmur duası
Altıntaş'ta yağmur duası
Altıntaş'ta yağmur duası
Altıntaş'ta yağmur duası

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Hisarcık, Altıntaş, Kütahya, Çalköy, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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