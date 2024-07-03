ALTSO Başkanı Erdem, Alanya Belediye Başkanı'ndan esnaf için destek istedi - Son Dakika
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ALTSO Başkanı Erdem, Alanya Belediye Başkanı'ndan esnaf için destek istedi

ALTSO Başkanı Erdem, Alanya Belediye Başkanı\'ndan esnaf için destek istedi

ALTSO Başkanı Eray Erdem, oda başkanları ve esnaf temsilcileri ile birlikte Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i ziyaret ederek, esnafın sorunlarının çözümü için destek istedi.

03.07.2024 18:05  Güncelleme: 18:08
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ALTSO Başkanı Eray Erdem, oda başkanları ve esnaf temsilcileri ile birlikte Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i ziyaret ederek, esnafın sorunlarının çözümü için destek istedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, bugün Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i ziyaret etti. Oda başkanları ve esnaf temsilcileri ile birlikte esnafın sorunlarının çözümü için Başkan Özçelik'ten destek isteyen Erdem, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Eğlence sektörü, oto galeri ve cuma pazarında faaliyet gösteren esnaflarımızın temsilcileri ile birlikte Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik'i ziyaret ettik. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Süleyman Hilmi Özdemir ve 14. Meslek Komitesi ve meclis üyelerimizin de yer aldığı ziyaretlerde, esnaflarımızın sorunlarını Başkanımız Özçelik'e anlatıp, çözüm önerilerimizi paylaştık. Esnaf temsilcilerimiz ile beraber esnaflarımızın yaşadığı genel sorunları birinci ağızdan Sayın Başkanımıza anlatma fırsatı yakalayıp, destek istedik. Samimiyetle bizleri karşılayan ve çözüm odaklı düşüncelerini bizlerle paylaşan Kıymetli Başkanımıza teşekkür ederiz. Esnaflarımızın, iş insanlarımızın sorunlarının çözümü konusunda girişimlerde bulunmaya, kurum ve kuruluşlarla esnaflarımız arasında köprü olmaya devam edeceğiz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Osman Tarık Özçelik, Alanya, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ALTSO Başkanı Erdem, Alanya Belediye Başkanı'ndan esnaf için destek istedi - Son Dakika

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