Alzheimer Hastasından Son Dilek

ABD'nin Detroit kentinde Alzheimer'dan hayatını kaybeden bir adamın vasiyeti üzerine helikopterden 5 bin dolar ve gül yaprakları saçıldı.

ABD'nin Detroit kentinde 15 Haziran'da 58 yaşında Alzheimer'dan ölen ve çevresine yaptığı yardımlarla bilinen oto yıkama sahibi Darrell Thomas'ın son isteği yerine getirildi. Thomas'ın vasiyeti üzerine oto yıkama dükkanının bulunduğu Gratiot Bulvarı'na helikopterle havadan 5 bin dolar para ve gül yaprakları saçıldı. Sıra dışı anlarda insanların araçlarından inmesiyle trafik dakikalarca durdu. Bazıları koşarak banknotları topladı. Thomas'ın yeğeni Crystal Perry yaptığı açıklamada, "Bu, onun topluma olan sevgisinin son ifadesiydi, çünkü o bir yardımseverdi" ifadelerini kullandı. - DETROID