Amasya'da Konserde Evlilik Teklifi - Son Dakika
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Amasya'da Konserde Evlilik Teklifi

Amasya\'da Konserde Evlilik Teklifi

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir konserde Oğuzhan Doğan, sevgilisi Merve Çörten'e evlilik teklifinde bulundu ve 'evet' yanıtı aldı. Sanatçı Ali Kınık da gençlere mutluluklar dileyerek evlilik hakkında nasihatlerde bulundu.

25.04.2024 14:29  Güncelleme: 14:34
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Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Oğuzhan Doğan, konserde binlerce kişinin önünde evlilik teklifinde bulunduğu sevgilisi Merve Çörten'den 'evet' yanıtı aldı. Gençlere mutluluklar dileyen sanatçı Ali Kınık, "Üç gün sonra boşanmak üzere evlenmeyin. Evlilik kolay bir şey değil. Zorluklar da vardır. Bir ömür devam etsin. Aile kurumuna sahip çıkalım" dedi.

Suluova Belediyesi ve Suluova Ülkü Ocakları işbirliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Ali Kınık rüzgarı esti. Sevilen sanatçı, seslendirdiği eserleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konser sırasında Kınık'tan izin alan Oğuzhan Doğan (27), sevgilisi Merve Çörten'i (25) sahneye davet edip (25) sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Heyecanlı sözlerle teklifte bulunan genç, 'evet' yanıtı alınca önünde diz çöktüğü sevdiğinin parmağına yüzüğü taktı.

Genç çifte mutluluklar dileyip nasihatlerde bulunan Ali Kınık, "Ben evlenen kardeşlerime hep şunu söylüyor. Bir milletin temel yapı taşı ailedir. Aile kutsaldır, kıymetlidir. Mümkün mertebe üç gün sonra boşanmak üzere evlenmeyin. Evlilik kolay bir şey değil. Zorluklar da vardır. Bir ömür devam etsin. Aile kurumuna sahip çıkalım" diye konuştu.

Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, konser alanını dolduran Suluova halkına katılımları için teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

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