Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı Başladı - Son Dakika
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Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı Başladı

22.05.2025 22:53
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde 10 ülkenin katılımıyla Anadolu Ankası-2025 tatbikatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı basın günü Konya'da gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025'in basın günü, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda ve Konya atış sahasında icra edildi. ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu Türkiye dahil 10 ülkeden 3 binden fazla katılımcının yer aldığı tatbikatta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen Hürkuş, ilk kez 1 tonluk bomba attı.

3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen brifingle başlayan tatbikatın basın günü icra edilen senaryolarla adeta nefes kesti. Gerçekleştirilen tatbikatla muharebe ortamında personel kurtarma görev kuvveti unsurları ile çalışabilirliği denemek, hayatta kalma ve kaçma kurtulma usullerini geliştirmek ve uçucuların eğitim seviyelerinin artırılması hedefleniyor.

Öte yandan müşterek ve birleşik harekat kapsamında, personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevlerin tatbikat senaryolarına dahil edilerek planlanması ve icrası da tatbikatın amaçları arasında yer alıyor.

Türk savunma sanayi ürünleri gözbebeği oldu

Türk savunma sanayi ürünlerinin de sıklıkla kullanıldığı tatbikatta yabancı ülke ateşe ve personeller ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tatbikatı ayrıca Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yerinde takip etti.

Tatbikata Hava Kuvvetleri'nden 12 adet F-16, bir adet E-7T HİK, bir adet Akıncı İHA, bir adet CN-235, 1 ANKA-2, üç adet AS-532, üç adet T-70; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir adet AS-532, iki adet T-129 ve bir tim; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir tim; Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir adet S-70 ve bir tim; Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bir adet S-70 ve bir tim ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bir adet AB-412 ve bir tim katıldı.

Ayrıca tatbikat kapsamında Türkiye dahil 9 ülkeden gözlemcilerin yer aldığı heyet, Konya Atış Sahası'nda Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteri uçuşunu izledi. Türk Yıldızları'nın gösterinin ardından tatbikatın gece safhasına geçildi. Gece safhasında lazerle işaretlenen hedefler tam isabetle vuruldu. Gece atışlarının ardından tatbikat sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Politika, Savunma, 3-sayfa, Yerel, konya, Son Dakika

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