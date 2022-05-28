Anadolu Fest'in Valilik Kararı Yapılamamasının Ardından İptal Edilmesine Eskişehirli Gençten Tepki: "Özgürlüğümüzün Tamamen Kısıtlandığını... - Son Dakika
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Anadolu Fest'in Valilik Kararı Yapılamamasının Ardından İptal Edilmesine Eskişehirli Gençten Tepki: "Özgürlüğümüzün Tamamen Kısıtlandığını...

28.05.2022 18:09

Eskişehir’de valiliğin aldığı karar ile yapılamayan Anadolu Fest’in düzenleyicileri “Biletlerinizi iade edebilirsiniz” açıklamasını yaptı. Festivalin iptal edilmesine tepki gösteren Üniversite sınavlarına hazırlanan Fatma Gül, “Özgürlüğümüzün tamamen kısıtlandığını düşünüyorum. Müzik dinlemek insanlara hiçbir şekilde kötü bir şey katmaz” dedi.

ÖZGE ZAİM

Eskişehir'de valiliğin aldığı karar ile yapılamayan Anadolu Fest'in düzenleyicileri "Biletlerinizi iade edebilirsiniz" açıklamasını yaptı. Festivalin iptal edilmesine tepki gösteren Üniversite sınavlarına hazırlanan Fatma Gül, "Özgürlüğümüzün tamamen kısıtlandığını düşünüyorum. Müzik dinlemek insanlara hiçbir şekilde kötü bir şey katmaz" dedi.

Eskişehir'de valiliğin aldığı karar ile yapılamayan Anadolu Fest'in organizatörleri, dün; "Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız. Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz. Güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle" açıklamasını yaptı. Gençler, yasak kararına tepki gösterdi.

18 yaşında üniversite sınavlarına hazırlanan Fatma Gül, şunları söyledi:

"Özgürlüğümüzün tamamen kısıtlandığını düşünüyorum. Müzik dinlemek insanlara hiçbir şekilde kötü bir şey katmaz. Bu şekilde nereye kadar devam edecek hiçbir fikrim yok. Bizi çok sıkıştırıyorlar. Hiçbir şey yapmamıza özgürlük alanı sağlamıyorlar. Bu şekilde herkes gitmek istiyor, ülkeden."

Yüksek lisans öğrencisi Ekin Konak ise şöyle konuştu:

"Bu konuyu bizler de Eskişehir'deki diğer gençler gibi yakından takip ediyoruz. Şu an zaten içinde olduğumuz durumlarda, Türkiye'deki birçok konser içinde bulunduğumuz bu konserler nedeniyle iptal edildi. Zaten bunlardan birisi de Anadolu Fest. Biz gençler olarak, buradaki yaşayan insanlar olarak bu festivali iple çekiyorduk. İptal olmasına üzüldük, haziran ayına ertelenmesine sevindik, haziranda iptal olmasına tekrardan çok üzüldük. Bu hepimizi derinden etkiledi. Yasaklara karşı hepimiz bence mücadele etmeliyiz diye düşünüyorum."

"SON DERECE RAHATSIZIZ"

Zafer Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Yaman ise şöyle konuştu:

"Biz bu konuda gençlik teşkilatı olarak son derece rahatsızlık duyuyoruz. Çünkü sosyal haklar eğlence de bunun içindedir, sosyal haklar her düzeydeki insana eşit derecede dağıtılmalıdır. Eskişehir'de böyle bir festival yasaklanırken, Antalya'da 5 yıldızlı otelde geçici sığınmacıların 4 milyon 300 bin TL harcayarak festival tadında bir eğlence geçirmesi biz Eskişehirli gençleri son derece rahatsız etmiştir. Eğer böyle bir hak varsa Türk gençlerinin kullanmasını istiyoruz. Biz de sonuna kadar bunu savunacağız. Son derece rahatsızız festivalin iptal edilmesinden."

Anadolu Fest'in Valilik Kararı Yapılamamasının Ardından İptal Edilmesine Eskişehirli Gençten Tepki: Özgürlüğümüzün Tamamen Kısıtlandığını...
Anadolu Fest'in Valilik Kararı Yapılamamasının Ardından İptal Edilmesine Eskişehirli Gençten Tepki: Özgürlüğümüzün Tamamen Kısıtlandığını...
Anadolu Fest'in Valilik Kararı Yapılamamasının Ardından İptal Edilmesine Eskişehirli Gençten Tepki: Özgürlüğümüzün Tamamen Kısıtlandığını...
Anadolu Fest'in Valilik Kararı Yapılamamasının Ardından İptal Edilmesine Eskişehirli Gençten Tepki: Özgürlüğümüzün Tamamen Kısıtlandığını...

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Mozambikli Başkan Danilo Eskişehir'deki Afrikalıları bir araya topladı Mozambikli Başkan Danilo Eskişehir'deki Afrikalıları bir araya topladı
Kaynak: ANKA

Üniversite, Eskişehir, Fatma Gül, Müzik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anadolu Fest'in Valilik Kararı Yapılamamasının Ardından İptal Edilmesine Eskişehirli Gençten Tepki: 'Özgürlüğümüzün Tamamen Kısıtlandığını... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Fest'in Valilik Kararı Yapılamamasının Ardından İptal Edilmesine Eskişehirli Gençten Tepki: "Özgürlüğümüzün Tamamen Kısıtlandığını... - Son Dakika
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