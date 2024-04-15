Anadolujet, yolcularını fiyat farkıyla mağdur etti - Son Dakika
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Yerel

Anadolujet, yolcularını fiyat farkıyla mağdur etti

Anadolujet, yolcularını fiyat farkıyla mağdur etti

Anadolujet'in İstanbul-Erzincan uçuşunda yolculara menüde yazan ücretten daha fazlasını talep etmesi, şirketin deneyimsizliğini ortaya koydu. Yolcular, AJet Hava Taşımacılığı tarafından verilen eksik hizmet karşısında şaşkınlık yaşadı.

15.04.2024 13:16  Güncelleme: 13:21
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AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi altında hizmet veren Anadolujet, uçuş sırasında yolcularını mağdur etti.

THY'den, Anadolujet şirketinin AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi altında hizmet vereceğine dair açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamanın ardından Türk Hava Yolları'nın yeni markası AJET 31 Mart'ta uçuşa geçti.

Ancak şirketin İstanbul- Erzincan uçuşunda yaşanan olay "bu ne deneyimsizlik!" dedirtti. Uçuş sırasında yolcularına fiyat listesinin yer aldığı menüleri veren şirket, menüde yazan ücretten fazlasını talep etti.

Fiyat farkının görüldüğü uçuşta menüde 250 TL olarak sunulan ikramlıklardan 260 TL alındı. Uçuş sırasında yolculara yapılan açıklamada; fiyat farkının pos cihazının güncellenmemesinden kaynaklandığı belirtildi.

AJet Hava Taşımacılığı tarafından verilen eksik hizmet yolcular tarafından hayretle karşılandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolujet, yolcularını fiyat farkıyla mağdur etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serdar Dur: Son dakika fenerli gazetenin gereksiz bir haberi daha. Ali Koç bunlara ne kaa veriyor acaba. 1 4 Yanıtla
  • Deniz Yorulmaz: Binmişler uçağa bi dünya bilet parası vermişler,ikramlıklara 250 yerine 260 verindeki mağdur olmuşlar vah vah fena kazıklanmışlar:)))) 3 1 Yanıtla

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