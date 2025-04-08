Anahtar Teslimi Kira Borcunu Etkiliyor - Son Dakika
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Anahtar Teslimi Kira Borcunu Etkiliyor

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Avukat Tülü, anahtar teslim edilmeden kira sözleşmesinin devam edeceğini belirtti.

08.04.2025 14:38
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Kiralık evde 'anahtar' detayı

Avukat Muhammed Üftade Tülü: "Kiralanan alan boşaltılmış olsa da anahtar teslim edilene kadar tahliye borcu devam eder"

"Anahtar teslim edilmezse sözleşme devam ediyormuşçasına kira borcu ödemek zorunda kalınabilir"

KAYSERİ - Avukat Muhammed Üftade Tülü, kiralanan alanın fiili olarak boşaltılmasının ardından anahtar tesliminin yapılması gerektiğini söyleyerek, "Anahtar teslim edilmezse sözleşme devam ediyormuşçasına kira borcu ödemek zorunda kalınabilir" dedi.

Kira alanının boşaltılmasının ardından kiracının anahtarı kiralayana verme yükümlülüğü olduğunu söyleyen Avukat Muhammed Üftade Tülü, "Öncelikle kira sözleşmesinin ne olduğundan bahsetmek gerekirse, kira sözleşmesi kiracı ile ev sahibi arasında bir kira ilişkisi kurmak için yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme kiralanan mülkünün kullanılması karşılığında ödenecek kira bedeli, kira süresi, depozito, ödeme şartları gibi konuları düzenler. Kira sözleşmesi genel olarak şekil şartına bağlı değildir ama yazılı olarak yapılır. Kira alanının tahliyesi ise kiracının kira alanını terk etmesi veya kiraya verenin kiralananın boşaltılmasını talep etmesi sürecidir. Kira alanının tahliyesi genellikle kira sözleşmesinin sona ermesi veya tarafların anlaşmasıyla gerçekleşir. Türk Borçlar Kanunu'na göre kiracı, kira alanını sözleşmede belirtilen süre sonunda veya sözleşmede süre belirtilmemişse uygun bir süre sonunda teslimini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Ancak kiracı her ne kadar kira alanını tahliye etmiş olsa da yani fiilen evi boşaltmış olsa da anahtarı kiraya verene teslim etmediği sürece tahliye borcundan kurtulamamaktadır" dedi.

Tülü, anahtar teslimi gerçekleşmezse sözleşme devam ediyormuşçasına kira borcu ödenmek zorunda kalınabileceğini söyleyerek, "Bu durumla alakalı olarak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin belli başlı kararları var. Hatta süre gelen doğrultuda verdiği tek karar mevcuttur. Bununla alakalı olarak kira alanının tahliye edildiğinin kabul edilebilmesi için kira alanının fiilen boşaltılmasının yeterli olmadığını, kira alanının usulünce kiralayana teslim edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Yani anahtar teslim edilmediği sürece kira alanının kiracının kullanımında olduğunu kabul edip, kiracıya kiralanan taşınmazı kullanımda bulunduğu süre boyunca kira parasından sorumlu tutmaktadır. Sonuç olarak kiracıların uygulamada sıklıkla hata yaptığı konuların başında gelen anahtar teslimi meselesi aslında kira alacağı davalarında kilit rol oynamaktadır. Dolayısıyla kiracıların yapması gereken 4 ana başlıkta toplayabileceğimiz durumlar var. Bunlardan ilki anahtar teslimini bizzat kiralayana yapmak ve bunu belgelendirmek. İkinci önemli nokta ise eğer bir icra dosyası varsa icra dairesine teslim etmek. Bu mümkün değilse notere teslim etmek. Eğer bu da mümkün değilse Sulh Hukuk Mahkemeleri'ne başvurarak bir tevdi mahalli tayin etmektir. Bu tevdi mahalli tayinine gidip anahtarı teslim etmek. Aksi durumda sözleşme devam ediyormuşçasına kira borcu ödemek zorunda kalınabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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