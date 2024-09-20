Anayasa'ya Tepki: 'Kırmızı Çizgimiz Budur' - Son Dakika
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Yerel

Anayasa'ya Tepki: 'Kırmızı Çizgimiz Budur'

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Türk Ocakları Edirne Başkanı, HÜDA PAR liderinin Anayasa'ya yönelik açıklamalarını eleştirdi.

20.09.2024 14:34
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(EDİRNE) - Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4'üncü maddesiyle ilgili söylemlerine tepki gösterdi. Öz, "Taliban kafalı, gerici, birkaç yobaz istedi diye ne Anayasa'mızın ilk dört maddesinden ne Atatürk'ten ne demokrasiden ne cumhuriyetten ne de laiklikten vazgeçeriz" dedi.

Türk Ocakları Edirne Şubesi ve bazı siyasi partiler, Saraçlar Caddesi'nde, Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4'üncü maddesiyle ilgili sözleri nedeniyle basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz, Anayasa'nın ilk dört maddesinin Türk milletinin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Öz, şunları kaydetti:

"Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyasetten var olmaya çalışmayın"

"Taliban kafalı, gerici, birkaç yobaz istedi diye ne Anayasa'mızın ilk dört maddesinden ne Atatürk'ten ne demokrasiden ne cumhuriyetten ne de laiklikten vazgeçeriz. Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyasetten var olmaya çalışmayın. Anayasa'nın ilk dört maddesi Türk milletinin kırmızı çizgisidir. Herkes aklını başına devşirsin ve bu gerçeği asla unutmasın. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk dört maddesinde ve vatandaşlık tanımıyla ilgili 66'ncı maddede ortaya konulan esaslar milli egemenliğe dayalı üniter yapı Türkçe ve Türk milli kimliği Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelidir. Hiç kimsenin devletimizin temeline müdahale etmeye yetkisi ve bu yapıyı aşındırmaya hakkı yoktur. Bizler sadece vatanımızı korumakla değil, aynı zamanda Türklüğün izzetini ve hassayetini yaşatmakla yükümlüyüz. Birliğimizin gücü milletimizin gücüdür."

Anayasa\'ya Tepki: \'Kırmızı Çizgimiz Budur\'
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Anayasa'ya Tepki: 'Kırmızı Çizgimiz Budur' - Son Dakika

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