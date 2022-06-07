Ankara Adliyesi'nde 'Yeşil Adliye' projesi - Son Dakika
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Ankara Adliyesi'nde 'Yeşil Adliye' projesi

07.06.2022 00:57
Ankara Adliyesi'nde 'Yeşil Adliye' projesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Ankara Adliyesi'nde 'Yeşil Adliye' projesi başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Ankara Adliyesi'nde 'Yeşil Adliye' projesi başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili Fatih Muşmal tarafından açılışı gerçekleştirilen projede, 6 kilogram cam ve kağıt atığın yanı sıra 1 kilogram plastik atık getiren personele öğle yemeği ikramı gerçekleşecek.

"Projenin tüm adliyelere örnek olmak istiyoruz"

'Yeşil Adliye' projesinin cam, plastik ve kağıt atıkların yeniden geri dönüşüme kazandırılması konusunda önemli bir proje olduğunu belirten Muşmal, "Bilindiği üzere 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Biz de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bugünün ruhuna uygun olarak 'Yeşil Adliye' isimli bir proje başlattık. 6 kilogram cam/kağıt atık, 1 kilogram da plastik atık getiren personelimize de bir öğle yemeği ikramımız olacak. Malum olduğu üzere çevremiz doğamız çok ciddi manada hızlı bir şekilde kirlenmeye devam ediyor. Biz de bu konuda adliye olarak doğanın kirlenmesine engel olmak çevrenin korunmasına yardımcı olmak noktasında böyle bir projeyle çevreci bir adliye görüntüsü vermek istedik. Bu duyarlılığı bu hassasiyeti tüm kamuoyuna da duyurmak istedik. Bu çerçevede yapılan projenin tüm adliyelerimize örnek olmasını, ciddi bir farkındalık oluşturulması gerektiğine de vurgu yapmak istiyoruz" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Adliyesi'nde 'Yeşil Adliye' projesi - Son Dakika

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