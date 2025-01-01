Ankara\'da 2025 Coşkuyla Karşılandı

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Ankara'da vatandaşlar, 2025'i Kuğulu Parkta yoğun bir kalabalıkla meşale ve konfeti eşliğinde karşıladı.

Ankara'da vatandaşlar 2025'e coşkuyla girdi. Kuğulu Park'ta bir araya gelen vatandaşlar, yeni yılı müzik eşliğinde coşkuyla karşılarken ilginç kıyafetler giyenlerin olduğu görüldü. Vatandaşlar yeni yılın ilk dakikalarını meşaleler ve konfetiler ile karşıladı. Çok sayıda vatandaş o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Polis ekiplerinin ise Kuğulu Parkın girişinde yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

2025'in iyi bir yıl olmasını ve herkese iyi yıllar dileyen Oğuzhan Erdal Taşkın, "Umarım herkes hayatındaki tüm dilekleri gerçekleştirir" diye konuştu.

Ceren Karadaş ise 2025'in çok iyi geçmesini ve iyi dilekler bıraktığını belirtti. - ANKARA