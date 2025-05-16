Ankara'da Adalet Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara'da Adalet Eğitimi

Ankara\'da Adalet Eğitimi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, adalet hizmetlerini geliştirmek için eğitim düzenledi.

16.05.2025 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla hakim, cumhuriyet savcısı yardımcıları ve adliye personeline "UYAP Uygulamaları ve Teknik Destek Hizmet İçi Eğitimi" verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca 12-16 Mayıs tarihleri arasında adliye konferans salonunda gerçekleştirilen programda Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS), e-Duruşma ve Adli Bilgilendirme Sistemi gibi dijital yargı araçlarının işleyişine dair kapsamlı ve uygulamalı eğitimler verildi. Verilen eğitimlerde dijital sistemlerin etkin kullanımı, teknik sorunların çözüm yolları, bilgi güvenliği, vatandaş odaklı hizmet başlıkları ile SEGBİS ve e-Duruşma oturumlarında uzaktan yargılama süreçlerinin temel ilkeleri, bağlantı adımları, güvenlik önlemleri ve kullanıcı deneyimini iyileştirecek pratik bilgiler detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca Ankara Batı Adliyesi tarafından hayata geçirilen "Adli Bilgilendirme Sistemi" de program kapsamında tanıtıldı. Sistem aracılığıyla adliye içerisindeki ekranlar üzerinden vatandaşlara Adalet Bakanlığı'nın dijital projeleri ve uygulamaları hakkında anlaşılır ve güncel bilgiler sunuluyor.

Eğitimle hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor

UYAP, SEGBİS, e-Duruşma, e-Tebligat gibi hizmetlerle ilgili içeriklerin dijital panolarda yer alması hem şeffaflık hem de hizmete erişim açısından katkı sağlıyor. Hakim, cumhuriyet savcısı yardımcıları ile adliye personelinden oluşan toplam 210 kişinin katıldığı eğitimde dijital sistemlerin kullanım verimliliğinin artırılarak, kullanıcı yetkinliği ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflendi.

Eğitim programında bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, UYAP, SEGBİS ve e-Duruşma projelerindeki dijital dönüşümün adalet sistemine sağladığı önemi vurguladı. Bu projelerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ödüllerle tescillendiğini belirten Gökçe, Adalet Bakanlığı'nın dijitalleşme vizyonunun adaletin hızlı, erişilebilir ve şeffaf bir biçimde tecelli etmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Gerçekleştirilen törene Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Ankara Batı Adli Yargı Adalet Komisyonu Üyesi Erol Özdemir, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ersin Yalçın katıldı. Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgesi takdim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Teknoloji, Başsavcı, Politika, ankara, Eğitim, Hukuk, Yerel, Hakim, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da Adalet Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım
Efsane sol bek Jordi Alba’dan 2 yıllık imza Efsane sol bek Jordi Alba'dan 2 yıllık imza
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde

16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
15:56
Süleyman Soylu’dan ’’86 tane terörist kaldı’’ sözlerini eleştirenlere yanıt
Süleyman Soylu'dan ''86 tane terörist kaldı'' sözlerini eleştirenlere yanıt
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
23:33
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi
Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
23:24
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
23:09
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
23:07
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
22:58
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 17:33:02. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Adalet Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.