Ankara'da Burçak Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ankara'da Burçak Hasadı Başladı

18.07.2022 11:58
Ankara'da Burçak Hasadı Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait ‘Tarım Kampüsü’nde ilk kez ekimi gerçekleştirilen ‘burçak’ için hasat dönemi başladı. Burçaktan hazırlanacak çorbalar kış aylarında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Tarım Kampüsü'nde ilk kez ekimi gerçekleştirilen 'burçak' için hasat dönemi başladı. Burçaktan hazırlanacak çorbalar kış aylarında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tarım ürünlerini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait "Tarım Kampüsü"nde ilk kez ekimi gerçekleştirilen 'burçak' için hasat dönemi başladı. Hacı Bayram Veli'nin burçak geleneğini yeniden yaşatmak ve tarihi değerlere sahip çıkmak amacıyla 10 dönümlük bir alana ekilen burçaktan hazırlanacak çorbalar kış aylarında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın BAKAP Projesi kapsamında yürüttüğü burçak ekiminin önemine dikkat çeken ve başlatılan hasat işlemlerini yakından takip eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Ankara'nın geçmişinde Hacı Bayram Veli Hazretleri çok önemli bir şahsiyet. Hacı Bayram Veli ile ilgili bütün kitaplarda Hacı Bayram Veli'nin burçak hasadı ve burçak tarımı yaptığı yazıyor. Ankara'da ve dergahta sürekli burçak çorbasının kaynadığı biliniyor. O dönemin insanları burçak çorbası ile karnını doyururken, burçak günümüz Ankara'sında unutulmuş bir değer, unutulmuş bir ürün maalesef. Ankaralılar olarak bu geleneği unutmuşuz ama bunu yeniden ihya etmek, Hacı Bayram Veli'nin bu güzel geleneğini yeniden yaşatmak için bu sene BAKAP Projesinde Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'nın büyük emek ve gayretiyle burçak ektik. Şu anda da hasadını yapıyoruz" dedi.

BURÇAK ÇORBASI KIŞ AYLARINDA ÖĞRENCİLERE DAĞITILACAK

Ankara'nın manevi mimarlarından biri olan Hacı Bayram Veli ile özdeşleşen burçak geleneğini yeniden yaşatmak amacıyla 10 dönümlük alana ekilen ve hasadına başlanan burçaktan hazırlanacak çorba kış aylarında Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ücretsiz dağıtılacak. Burçak tarlalarının başkentte yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade eden Ankara Şehir Araştırmaları Uzmanı Abdülkerim Erdoğan ise "ABB ilk defa burçak ekimi yaptı. Birinci planda Hacı Bayram Veli, Anadolu'nun manevi mimarlarından ve Ankara'nın da gönül sultanlarından. Bir tahıl ürünü olarak burçak geleneğinin yaşatılması ve Ankara coğrafyasında burçağın yeniden gündeme gelmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da Burçak Hasadı Başladı - Son Dakika

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