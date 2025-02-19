Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışını vatandaşlar halay çekerek karşıladı.
Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent genelinde etkili olan kar yağışı cadde, sakak ve parkları beyaza bürüdü. Uzun zamandır yağmayan kar yağışını Etimesgut'ta vatandaşlar sokağa çıkarak karşıladı. Etimesgut sokaklarında toplanan vatandaşlar kar yağışında müzik eşliğinde halay çekti. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Ankara'da Kar Yağışına Halaylı Karşılama - Son Dakika
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