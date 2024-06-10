Ankara'da Mutlu Ege Millet Bahçesi'nde çocuklar su tankeriyle serinledi

Yerel

Ankara'da Mutlu Ege Millet Bahçesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar, parkı sulamaya gelen su tankeri tarafından serinledi.

Ankara'da vatandaşlar aşırı sıcaklar ile boğuşuyor. Sıcak ve nemden en çok ise çocuklar etkileniyor. Ankara'nın Mamak ilçesinde yer alan Mutlu Ege Millet Bahçesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar, parkı sulamaya gelen su tankeri tarafından serinledi.

Suyun altında kalan çocuklar biraz olsun sıcak ve nemli havadan kurtulup hem eğlendi hem serinledi. Bir süre görevlilerin sıktığı suyun altında serinleyen çocuklar daha sonra oyunlarına kaldıkları yerden devam etti.

Ankara Valiliği vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyardı

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak daha da artacağı Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Ankara genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların Ankara genelinde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." - ANKARA