Ankara'da Ramazan Heyecanı Başladı - Son Dakika
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Ankara'da Ramazan Heyecanı Başladı

Ankara\'da Ramazan Heyecanı Başladı

Ankara'da Ramazan ilk sahuruyla birlikte davulcular sokaklarda geleneksel faaliyetlerine başladı.

01.03.2025 05:23
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Ankara'da Ramazan ayının gelmesi ile beraber davulcular ilk sahurla çalışmaya başladı.

Ramazan ayının gelmesi ile beraber Ankara'da ilk sahur heyecanı başladı. Ramazan ayının gelmesi ile beraber Ramazan ayının geleneklerinden olan davulcular da çalışmaya başladı. Vatandaşları sahura uyandırmak için çaba harcayan davulcular sokaklarda davul çalarak maniler söyledi.

Son 10 yıldır davul çaldığını belirten Ramazan davulcusu Emir Çoşan, "10 yıldır davul çalarım. Her sene Mamak ilçemizin farklı mahallelerinde çalıyoruz. Bu sene nasip Araplar Mahallesi'nde oldu. Bugün Ramazan'ın ilk günü. İlk heyecanla çıktık yine yola. Rabbim utandırmasın herkese hayırlı Ramazanlar olsun. Ben ve ekip arkadaşlarım muhtarın önderliğinde bu sene de işimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

Araplar Mahallesi Muhtarı Tuncay Tombuloğlu da davulcular ile beraber ilk sahuru sokakta karşıladı. Muhtar Ramazan ayının gelmesi ile mutlu olduğunu belirterek, "Tüm Müslüman aleminin mübarek günü hayırlı olsun. Paylaşmanın ve hoşgörünün çok olduğu, insanların birbirini kırmadığı günlere ulaşmamız dileği ile hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.

Davul çalarak ve maniler söyleyerek vatandaşları sahura uyandıran Coşan vatandaşlar tarafından ilgi gördü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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