Ankara\'ya Kar Yağdı!

Ankara'da sıcaklıkların birden düşmesi ile beraber gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Geçtiğimiz günlerde 20 derecenin üzerinde olan sıcaklık tüm yurtta olduğu gibi Ankara'da da düştü. Sıcaklığın düşmesi ile beraber gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sahur vakti başlayan kar yağışı ile birlikte başkentliler sahura karla kalktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı tahminlere göre Ankara'da bugün ve yarın kar yağışı beklenirken önümüzdeki günlerde de sıcaklığın gece saatlerinde 0'ın altında olması bekleniyor. - ANKARA