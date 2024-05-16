Ankarakart Sorunları Çözülecek

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, "Son günlerde yaşanan Ankarakartların bazı validatörlerde okunmaması, aktarma işlemlerinin yapılamaması gibi problemler, eski yüklenici firma E-KENT'in kurumumuzla yaptığı sözleşme maddelerini yerine getirmemesi ve gerekli kontrolleri yapmamasından kaynaklanmaktadır. Bu süreçte herhangi bir hak kaybı oluşmayacaktır" açıklamasını yaptı.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan açıklamada, Elektronik Ücret Toplama Sistemi'nin yenilenmesi sırasında ortaya çıkan sorunların kısa sürede çözüleceği ve vatandaşın hak kaybına uğramayacağı belirtildi. EGO'nun açıklaması şöyle:

"Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) şu anda hızlı bir şekilde yenilenme aşamasındadır. Mobil uygulamalarımız ile entegrasyon süreci test aşamasında olup çok kısa bir süre içerisinde stabil çalışma şekline dönecektir. Son günlerde yaşanan Ankarakartların bazı validatörlerde okunmaması, aktarma işlemlerinin yapılamaması gibi problemler, eski yüklenici firma E-KENT'in kurumumuzla yaptığı sözleşme maddelerini yerine getirmemesi ve gerekli kontrolleri yapmamasından kaynaklanmaktadır. Bu süreçte herhangi bir hak kaybı oluşmayacaktır. Vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutma amacımız doğrultusunda, bu tür teknik sorunların giderilmesi için yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Yaşanan sorunlara istinaden taleplerinizi EGO CEP'TE mobil uygulamasında yer alan 'Sorun Bildir' butonu veya https://baskent153.ankara.bel.tr/Basvuru/14 web adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür eder, oluşabilecek herhangi bir rahatsızlık için özür dileriz."