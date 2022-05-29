ANMESDAY üyeleri, HDP'li siyasetçilerin "İstiklal Marşı'na saygısızlık" yaptığını iddia etti - Son Dakika
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ANMESDAY üyeleri, HDP'li siyasetçilerin "İstiklal Marşı'na saygısızlık" yaptığını iddia etti

29.05.2022 09:07
ANMESDAY üyeleri, HDP'li siyasetçilerin "İstiklal Marşı'na saygısızlık" yaptığını iddia etti

Ankara Meslekte Dayanışma Derneği (ANMESDAY) üyeleri, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 24. Genel Kurulu'nda İstiklal Marşı'nı okumadığını iddia ettiği HDP'li siyasetçilere tepki gösterdi.

Ankara Meslekte Dayanışma Derneği (ANMESDAY) üyeleri, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 24. Genel Kurulu'nda İstiklal Marşı'nı okumadığını iddia ettiği HDP'li siyasetçilere tepki gösterdi.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 24. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. ANMESDAY tarafından Genel Kurul öncesi düzenlenen törende HDP'li siyasetçilerin İstiklal Marşı'na karşı saygısız hareketlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Genel Kurulda İstiklal Marşı'nı okumadığını belirttiği HDP'li siyasetçilere tepki gösteren ANMESDAY Başkanı Mücahit Altunok, ANMESDAY Başkan adayı Erkan Ilık ve Yönetim Kurulu adaylarından Ufuk Soydemir, HDP'lileri kınadıklarını ve bu saygısız davranışı asla kabul etmediklerini dile getirdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, İstiklal Marşı, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ANMESDAY üyeleri, HDP'li siyasetçilerin 'İstiklal Marşı'na saygısızlık' yaptığını iddia etti - Son Dakika


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