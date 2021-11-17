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Anne ile babaları tarafından terk edilen okul çağındaki çocuklara şefkat eli - Son Dakika

Anne ile babaları tarafından terk edilen okul çağındaki çocuklara şefkat eli

17.11.2021 14:45
Anne ile babaları tarafından terk edilen okul çağındaki çocuklara şefkat eli

Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bir mahalle ziyareti sırasında anne ve babaları tarafından terk edildikleri için babaannelerinin yanında yaşadıklarını öğrendiği çocukların yürek burkan hikayesine duyarsız kalmadı.

Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bir mahalle ziyareti sırasında anne ve babaları tarafından terk edildikleri için babaannelerinin yanında yaşadıklarını öğrendiği çocukların yürek burkan hikayesine duyarsız kalmadı. Başkan Beyoğlu'nun talimatıyla, yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocukların giysi ihtiyaçları karşılanarak yüzleri güldürüldü.

Diyarbakır'da anne ve babaları ayrı olduğu için babaannelerinin yanında yaşayan çocukların bedenini ısıtarak gönüllerini kazanan hareket Bağlar Belediyesinden geldi. Belediyenin Günışığı Giyim Mağazasına davet edilen çocukların tüm giysi ihtiyaçları çocukların talebi ve beğenilerine göre karşılandı. Belediye görevlileri tarafından sıcak bir ilgi ile karşılanan çocuklar, mağazada beğendikleri ürünleri kışlık ihtiyaçlarına göre temin edilerek mutlu bir şekilde ağırlanarak aynı duygularla uğurlandı. Bağlar İlçe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Cengiz Güneş ve AK Parti Bağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatime Alakuş, gençlik festivali nedeniyle Ankara'da bulunan Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu temsilen giysi ihtiyaçlarını çocuklara takdim etti. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar büyük bir heyecanla giysi hediye paketlerini alarak babaanneleriyle beraber neşeli bir şekilde mağazadan ayrıldı.

"Allah'a çok şükür, böyle vicdanlı idareciler var"

Torunlarını sahiplenmesi nedeniyle takdir toplayan babaanne H.P, Başkan Beyoğlu'nun örnek bir idareci görüntüsü çizerek ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini ziyaret ettiğini ve yaşadıkları bu sorunun da ev ziyareti sırasında gündeme geldiğini ifade ederek, "Çocukların durumunu bizzat kendisi görerek tespit etti. Hepsini tepeden tırnağa giydireceğiz dedi. Allah razı olsun bu sözünü hemen yerine getirdi. Ayakkabıdan kışlık mont ve kazaklara kadar her şeyi karşıladılar. Çocukları misafir ettiler burada. Çocuklar ne beğendiyse en kalitelisinden verdiler. O kadar çok mutlu oldu ki çocuklar kelimelerle anlatamam. İyi ki böyle vicdanlı, merhametli, halkın faydasını düşünen idareciler var. Anne ve babaları ayrı olduğu için torunlarım benim yanımda kalıyor. Onları çok seviyorum. Onlar mutlu olunca ben de çok mutlu oldum" dedi. - DİYARBAKIR

Anne ile babaları tarafından terk edilen okul çağındaki çocuklara şefkat eli
Anne ile babaları tarafından terk edilen okul çağındaki çocuklara şefkat eli
Anne ile babaları tarafından terk edilen okul çağındaki çocuklara şefkat eli

Hüseyin Beyoğlu, Hisarcık, Beyoğlu, Bağlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Anne ile babaları tarafından terk edilen okul çağındaki çocuklara şefkat eli - Son Dakika


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