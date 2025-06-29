Anne-kız kuaförlük hayali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Anne-kız kuaförlük hayali

Anne-kız kuaförlük hayali
29.06.2025 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eda ve Meryem Doğan, kuaförlük kursunu tamamlayarak iş yeri açmayı hedefliyor.

Elazığ'da kuaför olan babasının mesleğinden esinlenerek annesiyle birlikte kuaförlük kursuna kaydolan Eda Doğan, 756 saatlik eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak annesiyle birlikte iş yeri açmayı hedefliyor.

Elazığ Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün kadınlara yönelik mesleki eğitimleri sürüyor. Bu kapsamda Yıldızbağları Mahallesi'nde faaliyet gösteren merkezde verilen kuaförlük kursu, kadınların hem meslek sahibi olmasına hem de ekonomik bağımsızlık kazanmasına imkan sağlıyor. Bu çerçevede kuaförlük kursunda 37 kursiyer eğitim alırken, 756 saatlik eğitim sürecine tabi tutulan kursiyerler, kurs sonunda girdikleri ustalık sınavını başarıyla geçmeleri halinde, iş yeri açma ve talep doğrultusunda usta öğretici olarak görev alma hakkına sahip oluyor. Kuaför olan babasının izinden gitmek için annesi Meryem Doğan ile birlikte kursa kaydolan Eda Doğan (26) meslek edinerek geleceğe yatırım yapıyor. Anne - kızın hayali ise kursu başarıyla tamamlayıp kendi iş yerlerini açmak.

"İleride, kızımla beraber bir iş yeri açmak istiyoruz"

Bir arkadaşının yönlendirmesiyle kursa katıldığını belirten Meryem Doğan, "4 aydır Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı Aile Destek Merkezi Kuaför kursunda eğitim görüyoruz. Beni aslında bir arkadaşım yönlendirdi. Onun desteğiyle buraya geldim. Kızım da benimle beraber gelmek istedi. Gerçekten geldiğim için çok memnunum. Hem güzel zaman geçirdik hem de kuaförlükle ilgili şeyler öğrendik. Bu konuda kendimizi geliştirmek istiyoruz. İleride, kızımla beraber bir iş yeri açmak istiyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur" dedi.

Eda Doğan ise küçük yaşlardan itibaren babasının mesleğine aşina olduğunu vurgulayarak, "Annemle beraber kuaförlük kursunda 4 aydır eğitim görüyoruz. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine yazıldık. Bunun dışında, babam da erkek kuaförü, yıllardır bu mesleği yapıyor. Küçükken saçlarımı hep babam keserdi, boyardı. İlerleyen zamanlarda annemle birlikte kendimize güzel bir yer açıp çalıştırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kuaför, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anne-kız kuaförlük hayali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

13:18
Meclis’e sunulan yasa teklifi Murat Ülker’i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
11:32
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık’ın veda notu ortaya çıktı
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı
11:29
Park halindeki kamyona arkadan çarptı 3 kişi feci şekilde can verdi
Park halindeki kamyona arkadan çarptı! 3 kişi feci şekilde can verdi
10:51
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı
10:07
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
10:20
İsrail’in “öldürdük“ dediği 2 kritik isim Tahran’daki cenazede ortaya çıktı
İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı
10:16
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 13:57:21. #7.11#
SON DAKİKA: Anne-kız kuaförlük hayali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.