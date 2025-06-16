"Anne Okulu" ilk mezunlarını verdi

Darıca Belediyesi, tarafından hayata geçirilen Anne Okulu Projesi ilk mezunlarını verirken, bilinçli anneler daha güçlü aileler hedefiyle yeni bir yolculuğa başladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında Darıca Belediyesi'nin kadınlara yönelik başlattığı Anne Okulu projesi ilk mezunlarını verdi. Aile yapısını güçlendirmek, annelere rehberlik etmek ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla hayata geçirilen projede eğitimlerini başarıyla tamamlayan annelere sertifikaları, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tarafından takdim edildi. Sertifika törenine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık ile AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Takan ile kursiyerler katıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, törende yaptığı konuşmada, Anne Okulu projesini tamamlayan ve ilk mezunları olan kadınları tebrik ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı'na biz de Darıca Belediyesi olarak anlamlı bir katkı sunmak istedik. Anne Okulu projemizle annelerimizi hem bilinçlendirmeyi hem de aile bağlarını daha da kuvvetlendirmeyi hedefledik. Aile güçlenirse toplum da güçlenir. Bu bilinçle Anne Okulu Projemizi gerçekleştirdik. Mezun olan tüm annelerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Yaklaşık 100 anne mezun oldu

Darıca Hizmet Kompleksi Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşen program boyunca duygusal anlar yaşanırken, mezun olan kadınlar hem yeni bilgiler edindiklerini hem de kendilerini daha güçlü hissettiklerini ifade etti.

Darıca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen eğitimlerde annelere; DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu), aile içi iletişim ve empati, bağımlılıkla mücadele, çatışma çözümü ve uzlaşma gibi konularda seminerler verildi. Projenin ilk etabında yaklaşık 100 kadın kursiyere eğitim verilirken programın önümüzdeki dönemde yeni katılımcı gruplarla devam edeceği belirtildi. - KOCAELİ