Anne Semineri ile Bağımlılıkla Mücadele - Son Dakika
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Anne Semineri ile Bağımlılıkla Mücadele

Anne Semineri ile Bağımlılıkla Mücadele

Evren'de düzenlenen seminerde bağımlılıkla mücadele ve farkındalık konuları ele alındı.

25.11.2024 16:45
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Ankara'nın Evren ilçesinde bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu seminer düzenlendi.

Evren Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından İlçe Halk Kütüphanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde, uyuşturucu kullanımı, toplum üzerindeki etkileri, mücadele yöntemleri ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Program, Kaymakam Bekir Kınacı, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Altunyurt, İlçe Jandarma Komutanı Taner Albayrakoğlu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anne Semineri ile Bağımlılıkla Mücadele - Son Dakika

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