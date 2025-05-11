Anneler Günü\'nde Mezarlıklara Akın

Eskişehir'de Anneler Günü'nde kimi vatandaşlar kaybettikleri bebeklerinin, kimi vatandaşlar da annelerinin mezarlarını ziyaret edip dua etti. Bebeğini kaybetmiş bir annenin mezar taşını öpüp, ağlaması ise yürekleri dağladı.

Eskişehir'de Anneler Günü'nde çiçekler ve hediyelerle büyüklerinin kapısını çalarken, annesi veya yavrusu ebediyete intikal eden vatandaşlar ise mezarlıklara akın etti. Mezar başında dua edip Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar, kabir üzerindeki otları temizleyip, çiçekleri suladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda ise 2007 yılında bebeğini kaybeden bir annenin yavrusunun mezar taşını öpüp ağlaması yürekleri dağladı.

"10-15 günde bir annemi ziyarete gelirim"

1994 yılında kaybettiği annesininin kabrini her 15 günde bir ziyaret etitğini belirten 79 yaşındaki Halil Koçanlı, "Annemizi ziyarete geldik, inşallah Allah dualarımızı kabul eder. Allah kimseye böyle bir acı vermesin ama insanın başına geliyor. Senede bir defa değil, 10-15 günde bir annemi ziyarete gelirim. Bir motosikletim var, onunla mutlaka gelirim. Yukarıda da koronadan vefat eden kızım var. Babamı, annemi, kızımı hepsini dolaşıyorum. Böyle bir acıyı anlatması kolay değil, söylemesi bile zor. gerisini siz anlayın" dedi.

"Ben annemi görmek için şimdi Erzincan'dan geliyorum"

Erzincan'dan sadece annesi ve anneannesinin kabrini ziyaret etmek için gelen 70 yaşındaki Suna Konuk ise şöyle konuştu:

"Biz aslen Erzincanlıyız, anneannemizin mezarını Erzincan'dan ziyarete geldik. Annemin de yarın ölüm yıl dönümü, ikisini birden görmeye geldik. Çok hüzünlü hissediyorum Anneler Günü'nde. Üç sene oldu annem vefat edeli, üç senedir geliyoruz. Bu tarif edilmez bir acı, ben de bir anneyim. Annelerinin kıymetlerini bilsinler, gittikten sonra insana dokunuyor. Ben annemi görmek için şimdi Erzincan'dan geliyorum." - ESKİŞEHİR